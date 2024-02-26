Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazıhan ilçesindeki ekipler, Doğuş Mahallesi Belediye Caddesi'nde durdurdukları aracın sorgulamasında "trafikten çekme belge"li ve sürücü E.Ö.'nün ehliyetinin ize geçici iptal durumda olduğunu belirledi.

Sürücüye 19 bin 416, araç sahibine ise 12 bin 977 lira para cezası uygulayan ekipler, araçtaki aramada ise 0,70 gram metamfetamin, 50 tarihi eser niteliğinde para ve objelerle, 2,53 gram bonzai ele geçirdi.

E.Ö, "tarihi eser kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.