Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası
[Fotoğraf: TRT Arşiv]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde son 24 saatte koronavirüs tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 kişiye 25 bin 200 lira, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri 208 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi
Denetleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Son Haberler
- 11:10
- 11:14
- 11:09
- 11:01
- 10:56
Sıradaki Haber
Balıkesir ve Dursunbey'de sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz