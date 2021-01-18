İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde son 24 saatte koronavirüs tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 kişiye 25 bin 200 lira, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri 208 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi

Denetleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.