Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.11.2023 20:04

Malatya'da hırsızlık zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-28 Kasım tarihleri arasında kentte otodan ve motosiklet hırsızlık gibi 11 hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 220 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Hırsızlık olaylarını zincirleme şekilde gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin açık kimliği ve adresleri tespit edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahkeme kararıyla şüpheliler U.Ö, V.Y. ve M.C'nin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı 9 akü, 1 oto teyp, 2 çalıntı motosiklet, 2,5 gram uyuşturucu madde ve bir adet şasesi silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edin 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Malatya Hırsızlık
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
20:10
Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 30 esirin listesini aldık
20:04
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
19:59
Somalili korsanlar, bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
19:48
Papa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandığı iddiası
Gaziantep'te gün batımı
Gaziantep'te gün batımı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ