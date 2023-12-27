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Güncel
AA 27.12.2023 09:45

Malatya'da depremzedelere 310 prefabrik konut yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İsviçre merkezli bir finans kuruluşu arasında merkez Battalgazi ilçesinde depremzedeler için yapılacak 310 hafif çelik prefabrik konut için protokol imzalandı.

Malatya'da depremzedelere 310 prefabrik konut yapılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşlara yardımcı olmak ve barınma imkanı sunabilmek için çalıştıklarını belirtti.

İsviçre merkezli finans kuruluşu ile yaptıkları görüşmeler neticesi Çamurlu Mahallesi'ne 310 konut yapılarak depremzedelere teslim edileceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Konutlar çelikle yapılacağı için dayanıklı olacak. Biz sözleşme gereği su, kanalizasyon gibi altyapılarının yanında, su basmanı diye tabir ettiğimiz kısımları tamamlayacağız. Daha sonra ilgili müellif firma konutların çelik konstrüksiyonunu sağlayacak ve 2 ay gibi kısa bir zaman içinde de teslim edecek. Biz 15 gün içinde altyapısını tamamlayacağız. Akabinde ilgili firma önce örnek konutunu, daha sonra geri kalan konutları hızlı bir şekilde yapacak."

Arman Şahin Danışmanlık İnşat Taahhüt Turizm Tekstil Gıda Maddeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ Türkiye Temsilcisi Nazmi Ölmezyiğit de Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın daveti üzerine geldiklerini belirterek, görüşmeler sonucu 31 metrekarelik hafif çelik 310 afet evini yapıp teslim edeceklerini vurguladı.

Diğer yardım çalışmalarına da katkı sunmak istediklerini belirten Ölmezyiğit, "Teknik ve finans desteği anlamında uygulama projeleri üreteceğiz." ifadesini kullandı.

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