Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen lise öğrencisi tutuklandı.
Malatya'da alınan bilgiye göre, dün Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'ndeki evlerinde babası Reşat A'yı öldürdükten sonra polis tarafından gözaltına alınan lise öğrencisi A.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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