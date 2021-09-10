Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesinde Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekipler, araçta 2 kilo 396 gram kubar esrar, 1 kilo 235 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Malatya
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