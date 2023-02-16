Valilik koordinesinde kentteki depremzedelerin yemek ihtiyaçlarının tek elden sağlanabilmesi için Van Valisi Ozan Balcı'nın talimatıyla Yeni Malatya Stadyumu altında aşevi oluşturuldu.

Aralarında gönüllülerin yanı sıra Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, emniyet ve Milli Eğitim personelinden oluşan 200 kişilik ekibin görev aldığı aşevinde üç öğün yemek hazırlanıyor.

Yemekler Van Büyükşehir Belediyesi ile Tunceli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı araçlarıyla çadır kentler, yurt, kongre ve kültür merkezleri, toplu alanlar ya da tekli çadırlarda yaşayan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kentin bütün noktalarına ulaşan ekipler, günde toplam 150 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.