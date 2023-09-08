Malatya Havalimanı ağustosta 68 bin 205 yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2023 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Malatya Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiğinde 68 bin 205 yolcuya hizmet verildiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 430, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 432’ye ulaştığı, yük trafiğinin ise 588 ton olduğu kaydedildi.

Ocak-Ağustos dönemine ilişkin rakamların da paylaşıldığı açıklamada, yolcu trafiğinin 492 bin 591, uçak trafiğinin 4 bin 150, yük trafiğinin ise 3 bin 942 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.