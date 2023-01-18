Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'dan 24 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli Lüleburgaz'dan umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde, umreye gidecek 24 kişi için tören düzenlendi.
Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Müftüsü Yusuf Eviş, İlçe Müftüsü Sabri Demir ve vatandaşlar katıldı.
Demir, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 24 kişi kutsal topraklara uğurlandı.
Etiketler: Kırklareli
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