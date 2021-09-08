Kaymakam Yüce, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve şube müdürleri ile ilk ve ortaokulları gezdi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Yüce, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Lüleburgaz ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde okul servislerinin Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Ekipler, "Okul Taşıtı" yazısı ve "Dur" işaretleri, aracın ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları, araç kapıları, araç takip sistemi, emniyet kemeri gibi çok sayıda donanımın standartlara uygun olup olmadığını denetledi.

Denetimlerde, araçta muayene eksiği olan sürücüye para cezası kesildi.