Düzce ve Sakarya'da gönüllüler, Karadeniz sahili ile Sapanca Gölü çevresindeki çöpleri topladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran’da yapıldı. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Kiralara en çok ne kadar zam gelecek? Haziran 2021 kira artış oranı…