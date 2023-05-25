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Güncel
İHA 25.05.2023 16:51

Kütahya'daki 5 bin 772 trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, Kütahya karayolu ağında 2022 yılında toplam 5 bin 772 trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'daki 5 bin 772 trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti

Geçen yıl Kütahya karayolu ağında toplam 5 bin 772 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 4 bin 372 adedi maddi hasarlı, bin 400 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 43 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişilerden 20’sinin kaza yerinde, 23’ünün ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle hayatını kaybettiği belirtildi.Ölümlü yaralanmalı kazalarda yaralanan kişi sayısı ise 2 bin 158 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ise 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak belirlendi. Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 bin 229 kişi hayatını kaybederken 288 bin 696 kişi yaralandı. 

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