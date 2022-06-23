Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarihisar Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen otobüs, seyir halindeki 2 otomobile çarptı.
Kazada, isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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