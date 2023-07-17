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Güncel
AA 17.07.2023 13:51

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, içinde bulundukları otomobildeki patates cipsi paketinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada, patates cipsi paketinin içine gizlenmiş yaklaşık 50 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçtaki I.D ve S.U, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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