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Güncel
AA 25.04.2024 21:23

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Tavşanlı'dan Harmancık istikametine giden Ahmet Taş idaresindeki otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet Durgut (75) idaresindeki otomobile arakadan çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Durgut ile araçta yolcu olarak bulunan Feride Durgut ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ahmet Durgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Feride Durgut’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer araç sürücüsü Ahmet Taş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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