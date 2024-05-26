Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyünde ormanlık alana giden Hasan Şahin'in (25) kullandığı traktör, Göçük mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Kütahya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hasan Şahin'in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.