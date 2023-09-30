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Güncel
AA 30.09.2023 09:30

Kütahya Kalesi’nin yenilenen kapısı ile restore edilen Kültür Yolu hizmete sunuldu

Tarihi Kütahya Kalesi'ne yaya ulaşımının sağlanması için restore edilen Kültür Yolu ve yenilenen kapısı törenle açıldı.

Kütahya Kalesi’nin yenilenen kapısı ile restore edilen Kültür Yolu hizmete sunuldu

Tarihi kalenin kapısı ve beden duvarı, "Kütahya Kalesi ve Ulu Cami Arkası Kültür Yolu Projesi" kapsamında, İl Özel İdaresi ve Kütahya Belediyesince yenilenirken Kültür Yolu'nun da 240 metrelik kısmı restore edildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, törende yaptığı konuşmada, Kütahya Kalesi’nin kentin önemli miras ve simgelerinden olduğunu söyledi.

Kütahya Kalesi’nin yenilenen kapısı ile restore edilen Kültür Yolu hizmete sunuldu

Bu yapının, 72 burcuyla Türkiye’nin ikinci büyük kalesi olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Atalarımızın birçok eser bıraktığı Kütahyamız, birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle 'kadim şehir' ünvanını çoktan hak etmiş ve bugün Türkiye’de ve dünyada kadim şehirler arasında yerini bulmuştur. Bu şehri imar ve ihya etmek her kula nasip olmuyor. Çünkü bu eserleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak nasip, emek ve gayret işidir. Bu yolun en büyük özelliği, ecdat yadigarı tarihi Ulu Camimizin arkasından başlayarak kaleye yaya olarak ulaşabilmenin bir kısmını oluşturmasıdır"

Işık, yaklaşık 240 metrelik yolun restorasyonunun tamamlandığını, 300 metresini ise kale içinden başlayarak yapacaklarını aktardı.

Katılımcılar, açılışın ardından Kültür Yolu’ndan kale içine kadar yürüyüş yaptı.

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