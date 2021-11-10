Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İlçe açıklarında, farklı saatlerde lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kişiyi kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Aydın
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