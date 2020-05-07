Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle herkesin evine kapanmasından dolayı araçlar da uzun süre park halinde bulundukları yerde kaldı.

Bu durum, araçların kuş pisliklerine daha fazla ve uzun süre maruz kalmasına sebep oldu.

Ford, araç boyalarının koruyuculuğunu daha uzun süre sürdürmek için yapay kuş pisliklerine dayalı geliştirdikleri testler ile araç sahiplerine yardımcı oluyor.

Ford araçları, laboratuvarda geliştirilen yapay kuş pisliği yardımıyla test ediliyor. Bunun için tüm Avrupa'da kuşların farklı beslenmelerini gözeterek farklı asitlik düzeylerini yansıtacak şekilde sentetik kuş pislikleri oluşturuluyor.

Numune parçaları, müşterilerin aşırı sıcaklarda araç kullanımlarını yansıtmak için bir fırında 40°C, 50°C ve 60°C'de ısıtılıyor ve kuş pislikleri test panellerine sprey şeklinde uygulanıyor, böylece boya korozyon korumasının sınırları zorlanıyor.

Kuş pisliği testi, boya örneklerinin maruz kaldığı zorlu testlerden sadece biri.

Paneller, 60°C ve 80°C'de 30 dakika boyunca yaşlandırılmadan önce üzerlerine fosforik asitle karıştırılmış deterjan ve sentetik polen de püskürtülüyor.

Bu test, polen ve yapışkan ağaç özsuyu gibi havadaki partiküllere karşı koruma sağlıyor.

Bahar temizliği

İlkbahar ve yaz ayları, araçların boyası için özellikle tehlikeli olabiliyor. Bu sadece etrafta daha fazla kuş bulunmasından kaynaklanmıyor.

Yoğun güneş ışığı altında yumuşayıp genleşen boya soğuduğunda sıkılaşır ve kuş pisliği gibi kirler yüzeye iyice yapışıyor.

Pisliğin araç üzerinde bırakılması durumunda kalıcı bir hasar oluşabiliyor ve temizlenmesi için özel işlem gerekebiliyor.

Araçların parlak koruyucu boyası için kullanılan pigmentleri, reçineleri ve katkı maddelerini incelikle ayarlayan uzmanlar, Ford araçlarına uygulanan kaplamanın bütün hava koşullarında bu tür kirleticilerin etkisine karşı koymak için optimum makyaja sahip olmasını sağlıyor.

Araçtaki kuş pisliği nasıl temizlenmeli?

Araçtaki kuş pisliğini temizlemek için araç sahiplerine tavsiye edilen, aracı düzenli olarak sünger, ılık su ve pH nötr bir şampuan ile yıkamak ve zararsız görünümlü maddeleri boyadan hemen çıkarmak.

Boyalı yüzeyleri yılda bir veya iki kez cilalamak da yeni son boya katının en zorlu saldırılara dayanmasına ve daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı oluyor.