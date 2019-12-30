Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ocaklar Mahallesi'nde bir adreste kurusıkı tabancaların normal tabancaya dönüştürüldüğü istihbaratını değerlendirerek operasyon başlattı.

Söz konusu adreste yapılan operasyonda 1 tüfek kartuşu, 4 kamera, 2 matkap, 1 spiral, 1 mengene, 4 silah kabzası, 1 silah şarjörü, 26 matkap ucu, 2 burgu aleti, 1 tığ, 1 diş açma aparatı, 13 silah parçası, 5 namlu, 3 namlu kullanımına yarayan boru parçası ve 3 silah icra yayı ele geçirildi.

Operasyonda imalathanedeki H.İ.A. ile T.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

