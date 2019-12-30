Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı30 Aralık 2019 Pazartesi 10:23 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:28
Gaziantep'te, kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ocaklar Mahallesi'nde bir adreste kurusıkı tabancaların normal tabancaya dönüştürüldüğü istihbaratını değerlendirerek operasyon başlattı.
Söz konusu adreste yapılan operasyonda 1 tüfek kartuşu, 4 kamera, 2 matkap, 1 spiral, 1 mengene, 4 silah kabzası, 1 silah şarjörü, 26 matkap ucu, 2 burgu aleti, 1 tığ, 1 diş açma aparatı, 13 silah parçası, 5 namlu, 3 namlu kullanımına yarayan boru parçası ve 3 silah icra yayı ele geçirildi.
Operasyonda imalathanedeki H.İ.A. ile T.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA