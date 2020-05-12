Haber Giriş: Kaynak: AA
Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA ]
Kurtalan'da 134 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman'da uyuşturucu temin eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, Batman- Kurtalan kara yolunda durdurdukları araçta yaptığı aramada 134 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı buldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: jandarmaSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:49
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