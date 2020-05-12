Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman'da uyuşturucu temin eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Batman- Kurtalan kara yolunda durdurdukları araçta yaptığı aramada 134 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.