Kosova Demokratik Partisi PDK’nın İpek Belediye Başkan adayı Astrit Ademaj ile PDK’nın eski Deçan Belediye Başkan adayı Blerand Kadriaj arasında dün akşam yaşanan silahlı kavga ölümle sonuçlandı.

Kısa süreli tartışmanın ardından silahların ateşlenmesi sonucu her iki isim olay yerinde yaşamını yitirdi.

Başkan adayının kardeşi de ağır yaralı

Yerel medya kaynakları ve görgü tanıklarının ifadesine göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Ademaj ve Kadriaj birlikte bulundukları bir mekanda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda hayatını kaybeden İpek Belediye Başkan adayının kardeşi de silahla ağır yaralandı.

Yerel seçim öncesi hassas bir dönemde yaşanan çifte cinayetle ilgili olarak devlet ve parti yetkilileri taziye mesajı yayınlayarak olayın bir an evvel aydınlatılması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.