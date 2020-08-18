KOSGEB'den 80 bin lira genç girişimci desteği alarak geçen yıl Adapazarı ilçesinde kese kağıdı işleme atölyesi açan 40 yaşındaki Aysun Sarı, iş yerinde doğaya zarar vermeyen ve su sızdırmayan özelliğe sahip bio kese kağıdı üretimine başladı.

Atölyesinde biri kadın 5 kişiye istihdam sağlayan Sarı'nın ürünleri, iç piyasanın yanı sıra Almanya, İtalya ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinden büyük talep görüyor.

Atölyesini büyütüp hem yurt içi hem de yurt dışında fabrika açmayı planlayan Sarı, daha çok istihdam ve üretim sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Bir şeyi başarmak gerçekten güzel"

Girişimci Aysun Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede ürettikleri bio kese kağıtlarının gıda ve hava yolları sektörlerinde kullanıldığını söyledi.

Ürünün su geçirmediğini, doğada 1 ile 3 yıl arasında tamamen çözülüp yok olduğunu aktaran Sarı, "Kese kağıtları patates nişastasından üretiliyor. Tamamen çevre dostu olup doğada çözülüyor ve zararsız. Ürettiğimiz ürünleri Almanya, İtalya ve Norveç gibi ülkelere ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Atölyeyi büyütüp yurt dışına daha çok ürün göndermek ve istihdam sağlamak istediğini belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Daha büyük bir fabrika açmak hatta yurt dışına da bir fabrika açmak istiyorum. Bize bu imkanı veren devletimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda atölyede 5 kişilik bir ekiple çalışıyorum ama bu sayıyı onlarca, yüzlerce kişiye çıkarmak istiyorum. Pandemi süresince ara verdiğimiz üretime tekrar başladık. Yurt dışına tekrar ürünlerimizi göndermeye başladık. İşlerim güzel, bir şeyi başarmak gerçekten güzel. İnsanın kendi ayaklarının üzerinde durması güzel. Kadınlar bir şeyler yapmalı, evde dahi olsa bir şeyler üretmeli."