Köse, Tekvando Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Erzurum’da düzenlenen Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında sergilediği başarılı performansla 5 rakibini yenerek yarı finale kadar yükselen Arif Köse, kazandığı bronz madalya ile Bayburt Üniversitesinin ulusal madalya hasadını sürdürürken, milli takım seçmelerine katılacak sporcular arasında yer alarak başarısını taçlandırdı.

Türkiye genelinden onlarca sporcunun milli formayı giymek için mücadele ettiği şampiyonayı göz dolduran galibiyetlerle tamamlayan ve adını az sayıda sporcunun yer aldığı seçmeler listesine yazdıran Köse, Bayburt Üniversitesinin Tekvando branşında başarı yakalayan öğrenci ve madalya çeşitliliğini örneklemesi bakımından da önemli bir kariyer profiline erişti.

"Hedefim, uluslararası madalyaları ay yıldızlı formayla bir araya getirmek"

Deniz Dağdelen gibi milli sporcu öğrencilerin ülke ve dünya çapında yakaladığı başarı skalasının bir tesadüf olmadığını kanıtlayan Köse, yakın zamanda bu kez millî formayı giymek için ter dökecek. Kazandığı başarı sonrasında açıklamada bulunan Köse, başarısını milli takımla sürdürmek istediğini söyleyerek, "Her sporcu, yorucu geçen antrenmanlarının sonrasında böyle bir senaryoyu kafasında çok kez canlandırır. Zaten bizleri zafere götüren yoldaki tüm zorlu aşamaları aşmaya teşvik eden de budur. Hiçbir zaman madalyadan daha azını hayal etmedim. Çünkü üniversitemizde her sporcu, yola büyük hedefler koyarak başlar. Madalya bizim için hem başlangıç hem de sonuç evresi olarak sürpriz değil, hedeftir. Hedefim, uluslararası madalyaları ay yıldızlı formayla bir araya getirmek. Bu hedefte bizleri kenetleyen Spor Bilimleri Fakültesi ailesine ve hem Rektörümüz hem de Dekanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederim" dedi.

"Öncü öğrenciler listemize bir isim daha ekleyeceğiz"

Köse'yi başarısından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Türkmen ise ilettiği mesajında, "Yıllar süren teori ve pratik tecrübemiz bizlere gösteriyor ki, her bireysel kariyer hedefi mutlaka bir millî temsil hayalinin gerçekleşmesini içeriyor. Milli forma, öylesine bir formadır ki, onunla kazanılan başarı üzerindeki bayrak nedeniyle bir taraftan hepimizindir; arkasındaki isim nedeniyle ise aynı zamanda sporcunun kendisinindir. Öğrencimiz Arif Köse, eminiz ki başarı grafiğini sürdürerek milli formayla da madalyalar kazanacak ve bizler de bu sevince ortak olarak Üniversitemizin toplumsal misyonunu gerçekleştiren öncü öğrenciler listemize bir isim daha ekleyeceğiz" sözlerine yer verdi.