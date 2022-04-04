Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs vaka haritası güncellendi... 19-26 Mart Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022
3 büyük ilde son durum
Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu.
Önceki hafta (12-18 Mart) Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 olmuştu.
Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer almaya devam etti.
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