Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022

3 büyük ilde son durum

Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu.

Önceki hafta (12-18 Mart) Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 olmuştu.

Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer almaya devam etti.