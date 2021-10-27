Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Saat 17.00'de toplanacak Bilim Kurulu'nda bir kez daha kış döneminde atılacak adımlar ele alınacak.
İkinci doz aşı oranı yüzde 77'yi geçti. Ancak hala 56 il ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük.
Bilim Kurulu bu bölgelerde aşılamanın arttırılması için yapılacak çalışmaları görüşülecek.
400 gönüllü sayısına ulaşan yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları da masada olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:30’da açıklama yapacak.
Son Haberler
- 11:01
- 11:04
- 10:55
- 10:56
- 10:51
Sıradaki Haber
2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS/2 sonuç sorgulama...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz