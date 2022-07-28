Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü motosikletten düşerek yaralandı
Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan kişi motosikletten düşerek yaralandı.
Merkeze bağlı Yeni Taşköprü Köyü'nde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Fevzi Ü. (65), karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak asfalt zemine düştü.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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