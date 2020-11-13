Konya'da hazan renklerine bürünen milli parklar ve şehir parkları, sonbaharda muhteşem manzaralarıyla eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Seydişehir ilçesinin doğal güzelliklerinden Küpe Dağı eteklerindeki Kuğulu Milli Parkı, sonbahar tonlarıyla seyrine doyulmayan görüntüler oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi gösterdiği park, güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor.

Dört mevsim ilgi odağı olan park, düdenlerden ve dağların yamaçlarından akıp gelen berrak suların toplandığı havuzunda, kuğu, kaz ve ördekleri de barındırıyor.

Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşliği simgeleyen Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı ise doğa renklerinin tüm zenginliğiyle görenleri cezbediyor.

Japon bitkileri, kameriyeleri, seyir terasları, taş fenerleri, küçük adaları ve doğal tepeleriyle dikkati çeken park, sonbahar güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor.

Hafta tatilinde stres atmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan park, sıra dışı güzellikler sunarak hoş zaman geçirmeye imkan sağlıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği milli parklara ve şehir parklarına gelen fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzaraları, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

"Tavsiye üzerine Denizli'den gezmeye geldik"

Kuğulu Park'ın ziyaretçilerinden Mustafa Kirişçi, AA muhabirine, Denizli'den ailece gezmeye geldiklerini anlattı.

Tavsiye üzerine geldikleri parkı çok beğendiklerini belirten Kirişçi, "Doğal ve çok hoş bir yer. Burayı merak edenlere gelmelerini, görmelerini tavsiye ederiz. Harika bir havası var. Sakin, huzurlu, ailelere uygun. Sonbaharın bütün renklerini de burada görebiliyoruz. Renkler harmanlanmış, harika bir ambiyans oluşmuş." dedi.

"Doğayla iç içe olduğumuz için burayı seviyoruz"

Parkın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğüne değinen Ali Kıyak ise her fırsatta ailece doğa yürüyüşüne geldiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Doğayla iç içe olduğumuz için burayı seviyoruz. Yanımızda ekmek getirip ördekleri, kedileri ve köpekleri besliyoruz. Sonbaharda çam ağaçlarının yeşil, diğer ağaçların sarı ve kızıl olması da renk şöleni oluşturuyor. Bu yüzden fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor."

"Japonya'da sonbahar" hissi uyandıran park

Japon Kyoto Parkı'nda vakit geçiren Mehmet Keskin de hayran kaldığı yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "Sonbaharda burası fazlasıyla güzel oluyor. Aileler geliyor, burada piknik yapıp çay içiyor. Ağaçları, çiçekleri çok güzel, oksijeni bol bir yer." diye konuştu.