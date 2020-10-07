Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 2 kilo 860 gram esrar, 130 sentetik ecza hap, 74 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 18 zanlı yakalandı.
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