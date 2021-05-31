Kaza, Kulu ilçe çıkışı Alpaslan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.A.B. idaresindeki tır ile Ö.Ö. yönetimindeki otomobil Kulu çıkışı Alpaslan Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ö.Ö. ve araçta bulunan kızı S.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.