Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Seyit Ali Atçeken idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 26. kilometresinde Nejdet D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Atçeken'in hayatın kaybettiğini belirledi.
Atçeken'in cenazesi morga götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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