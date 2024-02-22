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Güncel
AA 22.02.2024 10:42

Konya'da KOSKİ'nin altyapı yatırımları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünce Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'ne yeni kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.

Konya'da KOSKİ'nin altyapı yatırımları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "2023 Yılı 2. Kısım Muhtelif İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi” kapsamında çapları 200 ve 300 milimetre olan koruge boruların kullanıldığı yeni kanalizasyon şebeke yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Altyapı yatırımlarıyla ilçelerin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini vurgulayan Altay, "Bu kapsamda, Çumra Taşağıl Mahalle'mize 19.5 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyoruz. Hayata geçirilecek projemizde 16.5 kilometrelik bölüm ana hat olarak, 3 kilometrelik kısmı ise abone hattı olarak planlandı. Bu projenin tamamlanmasıyla, Taşağıl Mahallesi'nde atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirecek ve bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım atmış olacağız." ifadesini kullandı.

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