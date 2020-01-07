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Konya'da ByLock operasyonu07 Ocak 2020 Salı 11:53 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 11:54
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Konya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA