`Her ayın 1’inde 251 Hatim Programı` kapsamında farklı şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Aslantürk, Hukuk Komisyonu Başkanı Sedat Ayyıldız ve STK temsilcileri katıldı. Toplantının ardından ise Çoban Mustafa Paşa Cami ve Külliyesi’nde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program kapsamında 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim indirildi.

`Türkiye eski Türkiye değil`

Toplantıda konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, `O gün insanımız o mücadeleyi etmeseydi ve cumhurbaşkanımız buna önderlik yapamasaydı gerçekten bugün Türkiye bir Suriye, bir Irak gibi olurdu. Ortadoğu cetvelle çizilmiş gibi parçalandı. 1920’lerde bu emperyalist haçlı zihniyeti Anadolu’yu diğer ülkelerden ayırdı. Üzerinden 100 yıl geçti, bu ülkeler azıcık toparlanmaya başladı. Mihmandarlığını da Türkiye yapmaya başladı. Tekrar o ülkeleri küçük parçalara ayırabilmek için bu zihniyet tekrar harekete geçti. Suriye'de başarılı oldular, Irak’ta başarılı oldular, Mısır’da başarılı oldular. 15 Temmuz da yine aynı haçlı zihniyeti içeriden bir maşa buldu. Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda kimi ‘Biz Amerikan mandasına girelim, orası çok büyük bir devlet’, kimi ‘İngiliz mandasına girelim’ diyordu. 2016 yılında 15 Temmuz’da bir darbe kalkışması gerçekleştirdi. Çok şükür cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kalkışma başarısız oldu. Bundan sonra da başarısız olmaya devam edecek. Millet artık uyandı, Türkiye eski Türkiye değil` dedi.