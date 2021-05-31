Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genç, itfaiyenin yardımıyla indirildi.
Kazım Karabekir Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta elektrik trafosunun üzerinde kedi yavrusu gören Ahmet Kaya (18), arkadaşlarından yardım alarak trafonun üstüne çıktı.
Kediyi kurtaran Kaya, aşağı inemeyince itfaiyeden yardım istedi.
Sepetli vinç yardımıyla kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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