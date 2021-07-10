Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de itfaiye ekipleri dikenlerin arasında mahsur kalan köpeği kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dikenli bitkilerin bulunduğu alana düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Yenikent Mahallesi'nde, dikenli bitkilerin olduğu bölgeye düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelerek çalışma başlatan ekipler, yanına indikleri köpeği bulunduğu yerden güçlükle kurtardı.
Vatandaşlar, köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Kocaeli İtfaiye Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 05:05
- 03:57
- 02:57
- 02:39
- 01:27
Sıradaki Haber
Adıyaman'da çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz