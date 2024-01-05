Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.01.2024 11:28

Kocaeli'de eski eşini öldüren zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de eski eşini öldüren zanlı yakalandı
[TRT Haber (arşiv)]

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, eski eşi Şefik K. tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin polislerce çalışma yürütüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli Şefik K., polis ekiplerince yakalandı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Şefik K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Şefik K. tabancayla Tülay Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ETİKETLER
Kocaeli Cinayet
Sıradaki Haber
Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Cuma namazı öncesi İsrail şiddeti canlı yayında
13:00
İsrailli bakanlar, Savaş Kabinesi toplantısında orduyu hedef alınca tartışma çıktı
12:48
Depremde 72 kişinin öldüğü otele ilişkin dava devam ediliyor
13:00
Hamas Yöneticisi el-Aruri'nin ailesi: Şehadet bizim için şereftir
12:34
TİGEM, 2023'ü rekorlarla geride bıraktı
12:36
Projenin yüzde 62'si tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ