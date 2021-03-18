Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenleri çalıştıran iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 12 Afganistan uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu kişileri çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahibi gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler
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