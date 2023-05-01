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Güncel
AA 01.05.2023 12:26

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kadir Takkalı, Kırşehir'de toprağa verildi.

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Takkalı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Yukarı Homurlu köyü camisine getirildi.

Gazinin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene gazinin yakınları, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak ve gaziler katıldı.

Öte yandan Vali Buhara ve beraberindekiler, Şehit Jandarma Er Dursun Doğanay'ın vefat eden babası Rıza Doğanay'ın Büyükabdiuşağı köyündeki aile ocağına da taziye ziyaretinde bulundu.

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