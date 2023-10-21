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Güncel
İHA 21.10.2023 13:51

Kırşehir'de STK'lar İsrail'i protesto etti

Kırşehir'de cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, İsrail'i kınadı.

Kırşehir'de STK'lar İsrail'i protesto etti
[Fotograf: İHA]

Cuma namazı sonrası Cacabey Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'i kınadı.

Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından STK'lar adına açıklama yapan din görevlisi İdris Durmuş, İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi.

Kırşehir'de STK'lar İsrail'i protesto etti

Durmuş, "Her gün terörist İsrail, düzenlenen baskınlarla Filistin'i işgal ediyor. Sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyor. Hastaneler bombalanıyor ve Gazze açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. Filistin soykırıma tabi tutuluyor. Allah'ın Kur'an'da lanetlediği kavim ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Filistin'i bizlerden koparamayacaksınız" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık sloganlar atarak dağıldı. Cacabey Medresesi üzerine ise 'Özgür Kudüs' yazılı pankart asıldı. 

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Kırşehir İsrail Filistin Devleti
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