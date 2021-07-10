Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları törenle başladı.
Hızırbey Camisi'nde "Haydi çocuklar camiye" sloganıyla gerçekleştirilen kursun açılış törenine Vali Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Müftü Aydın Yığman ile öğrenciler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Bilgin, konuşmasında, kursa katıla öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.
Camilerdeki eğitimlerin de çok önemli olduğunu ifade eden Bilgin, çocukların Kur'an-ı doğru ve usulüne uygun okumayı ve anlamayı öğreneceklerini kaydetti.
Törenin ardından öğrenciler kurslarına başladı.
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