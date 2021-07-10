Hızırbey Camisi'nde "Haydi çocuklar camiye" sloganıyla gerçekleştirilen kursun açılış törenine Vali Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Müftü Aydın Yığman ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Bilgin, konuşmasında, kursa katıla öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Camilerdeki eğitimlerin de çok önemli olduğunu ifade eden Bilgin, çocukların Kur'an-ı doğru ve usulüne uygun okumayı ve anlamayı öğreneceklerini kaydetti.

Törenin ardından öğrenciler kurslarına başladı.