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Güncel
AA 21.07.2024 13:35

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kırklareli'ne uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, H.K. yönetimindeki hafif ticari aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Rex"in de yardımı ile yapılan aramada, paspas altında oluşturulan özel bölmede ve torpido arkasında 2 tabanca, 2.54 gram sentetik uyuşturucu, hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü H.K. ile araçtaki E.K. gözaltına alındı.

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