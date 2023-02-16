Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Kırklareli’nde getirilecek depremzedelerin kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında son hazırlıklar yapıldı.



Depremler sonrası eğitime ara verilmesi nedeniyle memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, odalarında kalacak depremzedeler için odalarında yiyecek ve temizlik ürünleri gibi malzemeler bıraktı. Öğrencilerin dolaplara ve masaların üzerine, “Hepinize geçmiş olsun. Burada bıraktıklarımız sizin için helal, hoş olsun umarım işinize yarar. Dualarımız sizinle”, “Mutlu insanlar kentine hoş geldiniz, inşallah burada çok mutlu olursunuz” yazılı notlar dikkat çekti.