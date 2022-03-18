Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Jandarma ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesindeki trafik uygulamasında Ş.Ö'nün karantinada olması gerektiğini belirledi.
Evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edilen Ş.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kırklareli Denetim Trafik
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