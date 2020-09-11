Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ilçesinde bir iş yerinin deposunda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli A.A'ya ait depoda yapılan aramada, 30 bin 700 içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 28 bin bandrolsüz boş makaron, 14 kilo 660 gram tütün ile 4 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan şüpheli A.A, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.