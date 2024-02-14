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Güncel
AA 14.02.2024 16:30

Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde işten çıkarılınca belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Zincirlikuyu Caddesi'nde 11 Şubat Pazar günü Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binasını akşam saatlerinde yanıcı maddeyle ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen Ü.T'nin, buradaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olaydan iki saat sonra yakalanan zanlının işten çıkarılmasından kaynaklı bireysel intikam duygusuyla yangını gerçekleştirdiğinin belirlendiğini ifade etmişti.

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