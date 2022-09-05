Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı.
Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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