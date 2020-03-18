Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu.

Dernek Başkanı Murat Çiftkardeşler, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'yla millet olma bilincinin tohumlarının atıldığını söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyet için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çiftkardeşler, en büyük azim mücadelesinin de ortaya konulduğunu dile getirdi.

Çanakkale Savaşı'nda vatan topraklar için canını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını aktaran Çiftkardeşler, şöyle konuştu:

"Mukaddes vatan toprakları için canını seve seve vererek bir ulusun kaderini değiştiren, vatanımızı istikbalimizin sarsılmaz imanları eşsiz cesaretlerini borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bu anlamlı günde bu yüksek ruhun özellikle genç nesillere iyi anlatılması ecdadımıza ve şehitlerimize borçluyuzdur."

Konuşmanın ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik defterini imzaladı.

Daha sonra Bilgin, ve beraberindeki 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve kurum müdürleri şehitliğe çiçek bıraktı.

Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler Kırkşehitler Anıtı'na da çiçek bırakarak dua okudu.