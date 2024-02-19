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Güncel
AA 19.02.2024 09:34

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine kent merkezinde bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Doğu Mahallesi'nde yoldan çıkarak çamura saplandı.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan düzensiz göçmen yakalanırken, ekipler, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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