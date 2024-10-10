Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2024 11:44

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, bir düzenekle mutfak tüpü takılan Cengiz K. (59) idaresindeki otomobil, Sanayi Mahallesi Jandarma Astsubay Gürhan Kılıç Sokak'ta gaz sızıntısı nedeniyle yanmaya başladı.

Sürücünün durduramadığı aracın sokaktaki müstakil bir eve çarpması sonucu yangın ikamete de sıçradı. Cengiz K, bu sırada kendisini araçtan dışarı attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil ve evde hasar oluştu.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:47
Bakan Bayraktar:Türkiye'ye yıllık 80-85 milyar metreküp gaz giriş kapasitesi oluşturduk
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ